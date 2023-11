Deutsche Wohnen Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie befindet sich laut technischer Analyse in einem negativen Trend. Dies wird durch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt bestätigt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Die Abweichung beträgt 8,37 Prozent bzw. 9,02 Prozent. Die Deutsche Wohnen-Aktie erhält somit eine schlechte Bewertung auf Basis dieser Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei der Deutsche Wohnen-Aktie liegt der RSI der letzten 7 und 25 Tage im überkauften Bereich. Die Werte betragen 80 und 77,9, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf Grundlage des RSI.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Deutsche Wohnen-Aktie gesprochen. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher positiv bewertet, was zu einer guten Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität rund um die Deutsche Wohnen-Aktie. Es gibt keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine schlechte Bewertung für die Deutsche Wohnen-Aktie, während die Anleger-Stimmung als gut eingestuft wird. Die Kommunikation im Internet wird neutral bewertet.