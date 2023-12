Deutsche Wohnen Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie und spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung ihrer Entwicklung. In den letzten Tagen wurde insbesondere die Aktie von Deutsche Wohnen intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können genaue Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In Bezug auf Deutsche Wohnen wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie mit einer Entfernung von +5,58 Prozent vom GD200 (20,78 EUR) ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 21,11 EUR auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Unterm Strich wird der Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Deutsche Wohnen zeigt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als neutral führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für den RSI.

Die Analyse der Anleger-Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Aspekte und des RSI führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Deutsche Wohnen-Aktie.