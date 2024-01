Deutsche Wohnen Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders wurden in den vergangenen Tagen negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Wohnen intensiv diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert der Deutsche Wohnen beträgt 81,93, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder umkehren. Bei Deutsche Wohnen wurde eine starke langfristige Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie von 21,7 EUR als +2,26 Prozent entfernt vom GD200 (21,22 EUR) betrachtet, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, weist einen Kurs von 22,34 EUR auf, was zu einem Abstand von -2,86 Prozent führt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.