Deutsche Wohnen Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Stimmung und das Interesse an der Deutsche Wohnen-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Außerdem wurde eine negative Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Empfehlung für die Deutsche Wohnen-Aktie. Der RSI7 liegt bei 36,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und der RSI25 bei 40, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse für die Deutsche Wohnen-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 23,38 EUR lag, was einen Anstieg von 12,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (20,79 EUR) bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 21,2 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Deutsche Wohnen-Aktie also mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Deutsche Wohnen-Aktie ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.