Deutsche Wohnen Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den letzten Tagen stand die Aktie von Deutsche Wohnen im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Vor allem negative Meinungen wurden dort veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Die Deutsche Wohnen ist aktuell mit dem Wert 80,79 im RSI überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der Titel als überkauft betrachtet wird.

Auch die einfache Charttechnik führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Deutsche Wohnen-Aktie, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -15,89 Prozent ergibt. Das gleiche Rating ergibt sich auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Aktie von Deutsche Wohnen als "Gut" eingestuft, da eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also für das Unternehmen eine "Gut"-Wertung.