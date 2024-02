Deutsche Wohnen Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Deutsche Wohnen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,34 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von -10,73 Prozent vom letzten Schlusskurs von 19,05 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 21,69 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-12,17 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Deutsche Wohnen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist die Deutsche Wohnen-Aktie überkauft, mit einem RSI von 74,82 Punkten auf 7-Tage-Basis und einem RSI von 72,43 auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Es wurden keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Deutsche Wohnen-Aktie damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating sowohl aus charttechnischer als auch aus Anleger-Sentiment und Buzz-Perspektive.