Deutsche Wohnen Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Deutsche Wohnen intensiv diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Deutsche Wohnen beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Wohnen-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Wohnen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,34 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,34 EUR weicht somit um -9,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Deutsche Wohnen in diesem Punkt.