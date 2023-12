Deutsche Wohnen Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 20,85 EUR, was einer positiven Einschätzung entspricht, da der Aktienkurs selbst bei 23,38 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 21,49 EUR, was einer Differenz von +8,79 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Wohnen-Aktie hat einen Wert von 18, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Deutsche Wohnen auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Deutsche Wohnen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Deutsche Wohnen in den Sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie war auch weniger im Fokus der Anleger, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Deutsche Wohnen diskutiert wurde, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen, während an anderen Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Deutsche Wohnen-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.