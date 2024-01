Deutsche Wohnen Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Deutsche Wohnen betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 81,05 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,8, was bedeutet, dass Deutsche Wohnen hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten wir bei Deutsche Wohnen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien feststellen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse wird Deutsche Wohnen daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Wohnen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,07 EUR. Der letzte Schlusskurs von 22,76 EUR weicht somit um +8,02 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Dagegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 22,17 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Deutsche Wohnen-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI, Sentiment und Buzz sowie die Anlegerstimmung. In der technischen Analyse erhält sie hingegen ein "Gut"-Rating für den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und ein "Neutral"-Rating für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen.