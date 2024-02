Deutsche Wohnen Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Im Rahmen einer Analyse zur Stimmungslage und zum Anleger-Sentiment sowie einer technischen Analyse wurde die Aktie von Deutsche Wohnen untersucht.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes fällt auf, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie eine starke Aktivität aufweist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtbewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Deutsche Wohnen eher neutral diskutiert, wobei an einzelnen Tagen positive Themen überwogen, an anderen hingegen die negative Kommunikation. In den vergangenen Tagen dominieren ebenfalls vorwiegend negative Themen, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Wohnen-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet hingegen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Deutsche Wohnen.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die Deutsche Wohnen-Aktie nach der technischen Analyse ein Gesamtrating von "Schlecht".