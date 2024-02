Deutsche Wohnen Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Deutsche Wohnen ist laut einer Diskussion in den sozialen Medien größtenteils neutral. In den letzten Tagen gab es drei positive und vier negative Tage, während an sechs Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Wohnen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Dieses Rating basiert auf der Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht ist die Deutsche Wohnen mit einem Kurs von 19,74 EUR nunmehr -10,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird sie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -7,5 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" für den längeren Zeitraum führt. Somit wird die Aktie in Bezug auf die charttechnische Analyse insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien in Bezug auf Deutsche Wohnen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dies führte zu der Feststellung, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Gleichzeitig zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Deutsche Wohnen in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 78,13, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 72,97 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Deutschen Wohnen als "Schlecht" führt.