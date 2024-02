Deutsche Wohnen ADR Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutsche Wohnen-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, mit drei Tagen positiver und vier Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aus diesem Stimmungsbild resultiert heute eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet bestimmt. Bei Deutsche Wohnen zeigte sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Deutsche Wohnen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtbewertung "Gut".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Deutsche Wohnen-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Somit wird Deutsche Wohnen in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Wohnen-Aktie zeigt einen Wert von 80, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein Gesamtrating von "Schlecht" für Deutsche Wohnen.