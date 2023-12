Deutsche Wohnen ADR Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen durchforstet und festgestellt, dass die Kommentare zu Deutsche Wohnen überwiegend positiv ausfielen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung rund um die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Durch den Relative Strength Index (RSI) wird ermittelt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Deutsche Wohnen beträgt 61, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 43,58 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die technische Analyse ergibt, dass die Deutsche Wohnen-Aktie bezogen auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +6,45 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Zusätzlich zur technischen Analyse werden auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität rund um Deutsche Wohnen war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Deutsche Wohnen daher als "Neutral"-Wert eingestuft.