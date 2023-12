Deutsche Wohnen ADR Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Wohnen-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,78 weder überkauft noch überverkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI also ein "Neutral"-Rating für Deutsche Wohnen.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Marktteilnehmer waren überwiegend pessimistisch eingestellt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert keine positiveren Aussichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend liefert die technische Analyse ein positives Bild, da der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Wohnen bei 20,87 EUR liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 23,7 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,56 Prozent und zur GD50 der letzten 50 Tage +9,98 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.