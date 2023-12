Deutsche Wohnen ADR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die deutsche Wohnen AG wird einer umfassenden Bewertung unterzogen, um das Stimmungsbild in den sozialen Medien sowie die technische Analyse und die Anlegerstimmung zu erfassen.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung weist die Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Wohnen-Aktie zeigt einen Wert von 36,75 für den RSI7 und einen Wert von 40 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Deutsche Wohnen-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem Schlusskurs von 23,38 EUR am letzten Handelstag, was einem Unterschied von +12,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass sowohl die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung als auch der Relative Strength Index und die Anlegerstimmung positive Aspekte aufweisen, die zu einer neutralen bis guten Gesamtbewertung der Aktie führen.