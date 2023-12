Deutsche Verarbeitende Gewerbe: Auftragsbestand im Oktober 2023 um 0,6 Prozent gesunken

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Im Oktober 2023 verzeichnete die deutsche Verarbeitende Industrie einen saison- und kalenderbereinigten Rückgang des realen Auftragsbestands um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Diese vorläufigen Daten wurden am Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) bekannt gegeben.

In einem Jahr-zu-Jahr-Vergleich lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt sogar 5,9 Prozent niedriger. Damit setzt sich eine Trendwende fort, nachdem in den Jahren 2020 bis 2022 in einigen Bereichen historisch hohe Bestände aufgebaut wurden.

