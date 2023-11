Deutsche Touristen sind Spitzenreiter bei Skiverleih

Wels (ots) -Intersport Rent bereits mit sehr guter Auslastung im WinterFür über 80 % der Österreicher ist Skifahren ein wertvolles Kulturgut, das auch für nachfolgende Generationen zu erhalten ist, so eine der zentralen Aussagen des INTERSPORT Skireports[1]. Das ist gut so, denn Österreich ist nach wie vor eines der beliebtesten Winterurlaubsziele der Deutschen. Jeder zweite deutsche Kunde von INTERSPORT Rent genießt es mit leichtem Gepäck zu reisen und leiht sich die Skiausrüstung vor Ort. Immer mehr greifen auch bei Skibekleidung auf den Verleih zurück.Die Wintersaison ist vereinzelt bereits eröffnet, in vielen Skigebieten Österreichs beginnt sie in diesen Tagen. Perfekt präparierte Pisten, zünftige Hütten-Gaudi und Bewegung an der frischen Luft– das ist Wintersport – und dieser ist in Österreich fest verwurzelt. 81 % sehen Skifahren als österreichisches Kulturgut. „Auch mit Herausforderungen wie dem Klimawandel müssen nachfolgende Generationen die Chance haben, Skifahren zu lernen und sich an der Bewegung in der Natur zu erfreuen“, ist Thorsten Schmitz, Geschäftsführer von INTERSPORT Austria, überzeugt.Doch eine individuelle Skiausrüstung kostet Geld. Die Nachfrage nach einer Skiausrüstung zum Leihen ist daher weiterhin im Steigen. Jeder zweite Kunde bei INTERSPORT Rent kommt bereits aus Deutschland, damit liegen die Deutschen im Spitzenfeld. „Der Mehrwert des Verleihs ist angekommen. Dies zeigt auch die Verdoppelung des Umsatzes in den letzten zehn Jahren. Allein zum Vorjahr legte unser RENT-Geschäftszweig um 37 % zu und für die kommende Saison erwarten wir erneut zweistellige Umsatzzuwächse“, so Schmitz weiter. Auch die Nachfrage bei INTERSPORT Rent von deutschen und niederländischen Gästen nimmt stetig zu. Österreich ist dabei nach wie vor das beliebteste Wintersportland. Dies bestätigt auch die aktuelle Potenzialstudie der Österreich Werbung und prognostiziert eine steigende Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich bei unseren Nachbarn in Deutschland und den Niederlanden. Deutschland ist weltweit gesehen die zweitgrößte Ski-Nation mit rund 15 Millionen Skifahrern und Snowboardern.Die Vorteile von INTERSPORT Rent liegen auf der Hand: Kinder bis 10 Jahre leihen ihre Wintersport-Ausrüstung gratis, wenn die Eltern ebenso das Leihsortiment nutzen. Jugendliche bis 14 Jahre zahlen lediglich den halben Preis. Die angepasste Ausrüstung kann bereits am Vortag abgeholt werden, damit der gesamte Tag auf den Pisten genutzt werden kann und kein unangenehmes Warten entsteht. „Wir sehen hier ein sehr praktisches und nachhaltiges Modell. Ein Anreisen mit der Bahn ohne viel Gepäck sowie eine optimale Nutzung der Skiausrüstung ist sicherlich der richtige Schritt in die Zukunft“, so Thorsten Schmitz. Seit nunmehr zwei Saisonen wird auf der Online-Buchungsplattform www.intersportrent.at auch Ski-Bekleidung für Damen, Herren und Kinder angeboten. Die Leihbekleidung ist jene hochwertige Produktlinie von Schöffel, die auch Skischulen, Vereine und Clubs verwenden. Nach jeder Rückgabe wird die komplette Skibekleidung sorgfältig gereinigt und imprägniert. „Die Nachfrage nach Leih-Skibekleidung geht steil nach oben. Ich bin überzeugt in zehn Jahren wird es ganz normal sein, sich zu den Ski, Schuhen und Stöcken auch die Skijacke und -hose auszuborgen“, sagt Schmitz abschließend.[1] (#_ftnref1) IMAS International, Online-Panel, n=1.350. Es wurden repräsentative Quoten auf Alter, Geschlecht (gekreuzt) und Region für die österreichische Bevölkerung im Alter von 16 bis 69 Jahren gesetzt. Mai 2023.Pressekontakt:Daniela StrasserReichl und Partner PR GmbHmail: daniela.strasser@reichlundpartner.commobil: +43 664 82 84 083Original-Content von: Reichl und Partner PR, übermittelt durch news aktuell