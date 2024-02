Deutsche Telekom wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom hat kürzlich eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhalten, wenn es um das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs geht. Derzeit beträgt dieses Verhältnis bei dem Unternehmen 3, was eine negative Differenz von -2,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich, dass Deutsche Telekom weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch liegt der 25-Tage-RSI bei 70,21, was darauf hinweist, dass Deutsche Telekom hier überkauft ist und somit eine abweichende "Schlecht"-Einstufung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Deutsche Telekom, was zu einer "Gut"-Aktienbewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Deutsche Telekom langfristig unterdurchschnittlich ist und daher die Bewertung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

