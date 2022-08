Deutsche Telekom: Wirklich kurios!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Ende Mai nahm die Aktie der Deutschen Telekom bereits Anlauf, Anfang Juli noch einmal. Das Ziel, so schien es, ist die ominöse Marke von 20 Euro. Doch bei 19,39 Euro war vor genau einem Monat mal wieder Schluss. Seitdem haben die Papiere des Bonner Konzerns wieder deutlich abgegeben. Wenngleich mit einem kleinen Plus in den Donnerstag auf Xetra gestartet, notiert… Hier weiterlesen