Deutsche Telekom Quartalszahlen: Prognosen erwarten leichten Umsatzrückgang und Gewinnrückgang

Bonn, Deutschland – In 115 Tagen ist es soweit: Das deutsche Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Bonn wird seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Deutsche Telekom Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Deutsche Telekom auf beeindruckende 97,61 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden wir dann erfahren, wie sich die Zahlen des aktuellen Quartals darstellen. Anleger und Analysten sind gleichermaßen gespannt auf das Ergebnis.

Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 28,93 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang von -2,70 Prozent...