Deutsche Telekom Quartalszahlen: Gewinnprognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In knapp sieben Wochen wird die Deutsche Telekom, ein in Bonn ansässiges Unternehmen, ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aber was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Deutsche Telekom Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Mit nur noch 46 Tagen bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ist das Interesse von Aktionären und Analysten groß. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,93 Mrd. EUR. Nun wird mit einer Abnahme um -5,10 Prozent auf 27,50 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -4,20 Prozent fallen und sich auf 1,51 Mrd. EUR belaufen.

