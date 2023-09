Deutsche Telekom Quartalsbericht: Prognose sinkender Umsätze und Gewinne mit positivem Aktientrend

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom, eines der bekanntesten Unternehmen in Deutschland mit Hauptsitz in Bonn, wird in 45 Tagen seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Deutsche Telekom Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 102,69 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 28,93 Mrd. EUR und wird nun voraussichtlich um -5,10 Prozent auf 27,50 Mrd. EUR sinken. Auch der Gewinn soll sich um -4,20 Prozent reduzieren und bei 1,51 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen leichten Rückgang beim Umsatz um -2,80...