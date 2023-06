Deutsche Telekom: Potenzial von +38,54% beim Kursziel von 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom hat am 14.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,27% hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +1,51% zugelegt. Die Stimmung am Markt wirkt optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Deutschen Telekom laut Bankanalysten bei 26,52 EUR – ein erwartetes Potenzial von +38,54%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und die Bewertungen reichen von “Verkauf” bis “Kauf”. Insgesamt überwiegen aber mit einem Anteil von +85,19% Analysten mit einer positiven Einschätzung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11.