Deutsche Telekom: Potenzial von +36,00% - Kursziel bei 26,52 EUR

Die Deutsche Telekom Aktie wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,52 EUR und bietet damit ein Potenzial von +36,00%. Am Finanzmarkt verzeichnete das Unternehmen gestern eine negative Entwicklung von -0,59%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen einen Abwärtstrend von -2,24%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

• Deutsche Telekom: Verlust in Höhe von -0,59%

• Mittelfristiges Kursziel bei 26,52 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,11

Von insgesamt 27 Analysten bewerten acht die Aktie als starken Kauf und weitere 15 als “Kauf”. Drei Experten setzen auf eine neutrale Bewertung (“halten”) während ein weiterer Analyst die Empfehlung zum “Verkauf” gibt. Insgesamt bleiben jedoch rund +85% aller befragten Bankanalysten optimistisch...