Deutsche Telekom: Potenzial von +35,11% laut Analysten - Kursziel bei 26,52 EUR

Die Aktie der Deutschen Telekom hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,75% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang von -1,27%, was eine relativ pessimistische Marktentwicklung widerspiegelt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Telekom bei 26,52 EUR. Falls diese Prognose zutrifft, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +35,11% bieten. Es sei jedoch angemerkt, dass nicht alle Experten dieser Einschätzung zustimmen.

8 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und 15 weitere setzen auf “Kauf”. Drei Experten sehen sie als neutral an (“halten”) und nur einer vertritt die Meinung eines Verkaufs.

Somit ist der Anteil der Analysten mit optimistischer Bewertung bei +85,19%. Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von...