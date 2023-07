Deutsche Telekom: Potenzial von +32,87% - Kursziel 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom wird laut Analysten momentan nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +32,87% des jetzigen Preises.

• Deutsche Telekom: Steigerung um +0,07% am 04.07.2023

• Kursziel für die Deutsche Telekom beträgt 26,52 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,11

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Deutsche Telekom ein Plus von +0,07%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt das eine negative Bilanz von -0,35%, was auf einen neutralen Markt hindeutet.

Überraschend oder erwartet? Die Stimmung unter Analysten ist jedenfalls deutlich positiv.

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten mittelfristig von einem Kursziel in Höhe von 26,52 EUR aus. Falls sie recht haben sollten investierten Anleger mit derzeitiger Preisentwicklung in ein Potential in Höhe von +32,87%. Doch nach dem neutralen Trend sind sich...