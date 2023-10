Deutsche Telekom: Potenzial um +29,47% - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Deutsche Telekom ein Plus von +1,35% verzeichnen und hat somit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine Performance von +0,82% erreicht. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial für Deutsche Telekom. Das aktuelle Kursziel der Aktie liegt bei 26,01 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergäbe sich ein möglicher Anstieg um +29,47%.

Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 23 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für einen starken Kauf. Lediglich einer rät zum Verkauf. Der Guru-Rating Indikator liegt nun bei 4,11 nach zuvor bereits schon 4,11.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während der Markt momentan eher neutral eingestellt ist, sehen die meisten...