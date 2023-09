Deutsche Telekom: Potenzial für eine Steigerung von fast 25% auf das Kursziel von 25,50 EUR.

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom hat in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +2,83% verzeichnet. Am gestrigen Tag wuchs sie weiter um +1,44%. Die Marktbedingungen sind also optimistisch und Analysten glauben nicht, dass die aktuelle Entwicklung vorhergesagt wurde.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 25,50 EUR. Dieses Ziel wird durchschnittlich von Bankanalysten empfohlen. Wenn es erreicht wird, könnte dies ein Potenzial für Investoren eröffnen – eine Steigerung um fast 24,82%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Zurzeit bewerten acht Analysten die Aktie als stark kaufenswert während weitere fünfzehn das Rating “kaufen” geben.

Drei Experten halten ihre Position neutral und nur einer gibt an verkaufen zu wollen.

Demnach ist der Anteil der Analysten...