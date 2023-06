Deutsche Telekom: Potenzial für Kursanstieg von +26,63% auf 26,27 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom verzeichnete gestern am Markt eine negative Entwicklung von -0,12%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein entsprechendes Minus von -1,87%, was pessimistische Signale im Markt auslöst.

Analysten sind jedoch optimistisch und vertreten die Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist. Demnach liegt das mittelfristige Kursziel bei 26,27 EUR – ein Potenzial für Investoren von +26,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Von insgesamt 28 befragten Analysten empfehlen aktuell 25 die Deutsche Telekom zum Kauf oder zur Beibehaltung (Kauf-Rating). Lediglich zwei Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus (Halten-Rating) und einer rät zum Verkauf (Verkauf-Rating).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem...