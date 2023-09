Deutsche Telekom: Potenzial für Kursanstieg auf 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,44%. In der vergangenen Handelswoche stieg sie um insgesamt +2,83%, was trotz einiger Bedenken der Analysten auf den Markt optimistisch wirkt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Deutsche Telekom bei 25,50 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten und das Ziel erreicht wird, würde dies ein Investorenpotenzial in Höhe von +24,82% eröffnen. Von insgesamt 27 analysierten Experten empfehlen auffallende +85,19% zumindest einen Kauf.

Zudem erhöhte sich das Guru-Rating von “Guru-Rating ALT” auf nunmehr 4,11 nach 4,03 im Vormonat.