Deutsche Telekom: Mittelfristiges Kursziel bei 25,50 EUR - Potenzial von +27,40%

Die Aktie der Deutschen Telekom hat gestern am Finanzmarkt eine leichte positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,37% hingelegt. Insgesamt beträgt die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen +1,47%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Deutsche Telekom liegt bei 25,50 EUR. Laut Bankanalysten eröffnet dies aktuell Investoren ein Potenzial von +27,40%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Von insgesamt 27 analysierenden Experten meinen 8 Analysten sogar stark zum Kauf zu raten. Weitere 15 Experten sehen die Aktie als Kauf an und bewerten sie entsprechend neutral-optimistisch. Die restlichen drei Analysten haben sich für das Rating „Halten“ entschieden und nur einer meint weiterhin einen...