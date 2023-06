Deutsche Telekom: Kursziel von 26,52 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Laut Analysten ist die Aktie der Deutschen Telekom derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,52 EUR mit einem Potenzial von +36,53% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Deutsche Telekom stieg am 16.06.2023 um +0,31%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

• Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 23 den Kauf oder das Halten der Aktien

Am Vortag erzielte die Deutsche Telekom an den Finanzmärkten eine positive Entwicklung von +0,31%, wodurch sich in fünf Handelstagen ein Gewinn von +2,20% ergibt. Diese Tendenz spiegelt den optimistischen Trend wider.

Während einige Experten skeptisch sind ob dieser positiven Bewegung auf lange Sicht anhalten wird und somit nicht alle davon ausgehen dass die Aktie ihr mittelfristiges Ziel erreichen wird.

Unter Berücksichtigung dessen sind für achtzehn Experten aktuell starke...