Deutsche Telekom: Kursziel von 26,52 EUR laut Analysten um +37,34% höher als derzeitiger Kurs

Die gestrige Kursentwicklung von Deutsche Telekom am Finanzmarkt betrug -0,59%. In den letzten fünf Handelstagen legte die Aktie jedoch um insgesamt +2,16% zu. Die Stimmung am Markt scheint zurzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Deutsche Telekom bei 26,52 EUR liegt. Sollte diese Einschätzung eintreten und sich bewahrheiten, könnte dies Investoren ein Potential von +37,34% bieten. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Ansicht aufgrund des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt haben 85,19% aller Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie. Von aktuell 27 untersuchten Experten empfehlen acht einen Kauf und weitere 15 sehen eine Kaufempfehlung mit einem eher optimistischen Blickwinkel. Drei Experten halten die...