Deutsche Telekom: Kursziel von 26,52 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +36,35%

Die Deutsche-Telekom-Aktie konnte gestern nicht überzeugen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,15%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -2,45%, was den Pessimismus am Markt widerspiegelt.

Laut Analyse haben Bankanalysten der Aktie jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 26,52 EUR zugewiesen. Das entspricht einem Potential von +36,35% für Investoren. Allerdings stimmen nicht alle Experten überein und es gibt unterschiedliche Meinungen zur Bewertung der Aktie.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktien und weitere 15 sehen die Deutsche Telekom optimistisch als “Kauf” an. Drei Experten bewerten sie neutral als “halten”, während einer einen Verkauf empfiehlt. Die Mehrheit (85,19%) ist somit zumindest noch positiv gestimmt.

