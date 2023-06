Deutsche Telekom: Kursziel von 26,52 EUR bietet Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Experten sind der Meinung, dass die Deutsche Telekom Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 26,52 EUR liegt.

• Deutsche Telekom: Am 22.06.2023 mit +1,03%

• Das Kursziel beträgt 26,52 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,11 bestehen

Am gestrigen Tag legte die Deutsche Telekom Aktie am Finanzmarkt um +1,03% zu. Insgesamt konnte sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Anstieg von lediglich +0,05% verzeichnen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 26,52 EUR laut Bankanalysten. Sollten diese Recht behalten und das Potenzial sich verwirklichen lässt – ein Plus von +36,46%. Trotzdem gibt es einige Analysten welche aufgrund des neutralen Trends nicht dieser Ansicht sind.

Derzeit empfehlen acht Analysten einen Kauf der Aktien während weitere fünfzehn Experten...