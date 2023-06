"Deutsche Telekom: Kursziel von 26,52 EUR - Potenzial für +32,40% Gewinn"

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,62% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +3,07%, was auf Optimismus am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Deutsche Telekom liegt laut Bankanalysten bei 26,52 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +32,40%. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch bezüglich der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 23 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für neutral. Lediglich einer rät zum Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit +85,19%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,11.

Zusammengefasst ist Deutsche Telekoms aktuelle Bewertung nach Ansicht vieler Experten zu niedrig angesetzt und es besteht ein erhebliches Aufwärtspotenzial...