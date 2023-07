Deutsche Telekom: Kursziel bei 26,52 EUR - Ein Potenzial von +33,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Deutsche Telekom derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut den durchschnittlichen Schätzungen 26,52 EUR mit einem Potential von +33,31%.

• Am 24.07.2023 steigt die Aktie um +1,15%

• Die positive Trendentwicklung setzt sich fort

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,11

Am vergangenen Tag verzeichnete Deutsche Telekom eine Steigerung am Finanzmarkt um +1,15%, was sich in einer Gesamtbilanz von +2,56% innerhalb der letzten Woche widerspiegelt. Der Markt zeigt sich somit relativ optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung.

Obwohl es einige skeptische Stimmen gibt und nicht alle Analysten das hohe Kurspotenzial erkennen können, sind insgesamt doch viele Experten positiv gestimmt: Von den insgesamt 27 analysierenden Bankhäusern bezeichnen acht...