Deutsche Telekom: Kursziel bei 26,52 EUR

Die Aktie von Deutsche Telekom performte am gestrigen Tag am Finanzmarkt mit +1,27%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen eine positive Entwicklung von +1,51%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 26,52 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, hätte Deutsche Telekom ein potenzielles Kurswachstum von +38,54% zu bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Eine Gruppe von acht Analysten betrachtet die Aktie als starken Kauf; weitere 15 Experten bewerten sie weiterhin als kaufenswert und drei haben sich neutral positioniert. Nur einer gibt an, dass es Zeit sei zu verkaufen. Das bedeutet also einen Anteil optimistischer Analysten in Höhe von beeindruckenden...