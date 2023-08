Deutsche Telekom: Kurspotenzial von +37,80% - Zielkurs bei 26,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie der Deutschen Telekom um +0,30% zulegen und erzielte somit in einer Woche einen Anstieg von insgesamt +0,70%. Dementsprechend neutral scheint momentan das Umfeld am Markt zu sein.

Dennoch sind Experten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist. Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt nämlich bei 26,21 EUR – ein Plus von +37.80%, verglichen mit dem aktuellen Wert.

Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 23 (85,19%) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für optimistisch. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” hat sich auf einem Niveau von 4,11 stabilisiert.