Deutsche Telekom: Kurspotenzial von 33,66% auf 26,52 EUR

Die gestrige Entwicklung der Deutsche Telekom Aktie am Finanzmarkt zeigte ein leichtes Minus von -0,31%. Trotzdem liegt das Gesamtergebnis für die vergangene Handelswoche bei einem Plus von +0,20%, was eine eher neutrale Stimmung widerspiegelt.

Doch wie bewerten die Analysten diese Entwicklung? Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 26,52 EUR. Das bedeutet das Potential einer Steigerung um +33,66%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Zurzeit empfehlen acht Analysten einen starken Kauf und weitere 15 setzen das Rating auf “Kauf”. Drei Experten positionieren sich als neutral und vergeben “halten” und nur ein einziger hält den Verkauf für angebracht. Insgesamt zeigt sich also eine positive Einschätzung mit einem Anteil an...