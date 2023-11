Deutsche Telekom: Kurspotenzial von +16,15% auf 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,69% verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kursziel von 25,50 EUR. Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +16,15% bietet.

• Am 27.11.2023 stieg die Aktie um +0,25%

• Durchschnittliche Bewertung liegt bei “Kauf”

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +85,19%

Aktuell sehen 8 Analysten die Deutsche Telekom als einen starken Kauf an und weitere 15 geben ihr das Rating “Kauf”. Drei Experten haben sich neutral positioniert mit einer Bewertung als “halten” und nur einer gibt eine Verkaufsempfehlung. Somit sind insgesamt rund 85% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich wird die Einschätzung durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt: Dieses wurde angehoben vom vorherigen Wert “Guru-Rating ALT” auf dem aktuellen Niveau von 4,11.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Deutsche Telekom-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...