Deutsche Telekom: Ist die Aktie wirklich ein Kauf?

Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) konnte in den vergangenen sechs Monaten um rund 11% gewinnen und steht aktuell kurz vor dem Sprung über die Kursmarke von 20 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: T-Aktie An der Börse legten Deutsche Telekom-Aktien in den vergangenen zehn Jahren per saldo um +106,9% zu, was einer Performance von im Durchschnitt +7,5% pro Jahr entspricht....