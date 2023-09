Deutsche Telekom: Hochgestecktes Kursziel von 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie ist aktuell nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel wird um +24,60% vom aktuellen Preis entfernt erwartet.

• Am 12. September 2023 legte Deutsche Telekom um +0,17% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 25,50 EUR

• Aktuelles Guru-Rating für die Deutsche Telekom liegt bei 4,11

Am gestrigen Tag verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie eine positive Entwicklung auf dem Finanzmarkt mit einem Zuwachs von +0,17%. Dies summierte sich in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche auf einen positiven Trend von +2,62%. Der Markt scheint also momentan relativ optimistisch.

Obwohl es nicht klar war ob Bankanalysten diese Entwicklung vorausgesehen haben, gibt es eindeutig zugewandte Stimmungen. Demnach beträgt das aktuelle Kursziel der Deutschen Telekom rund 25,50...