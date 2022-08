Deutsche Telekom: Der Fels in der Brandung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Papiere der Deutschen Telekom gehören mit Kursaufschlägen von über 13 Prozent zu den besten Performern im deutschen Leitindex in diesem Jahr. Noch besser haben sich lediglich die Aktien des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer und die Papiere der Deutschen Börse entwickelt. Der DAX hat im selben Zeitraum fast 16 Prozent an Wert verloren. Deutsche Telekom pirscht sich an SAP… Hier weiterlesen