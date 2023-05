Deutsche Telekom: Experten sehen Potenzial - Kursziel bei 26,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,27 EUR und bietet damit ein Potential von +20,20%.

• Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs um +0,30%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21

Am gestrigen Tag legte die Deutsche Telekom am Finanzmarkt um +0,30% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +0,07%. Der Markt verhält sich daher neutral.

Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 26,27 EUR für die Aktie. Zehn Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie während weitere fünf ein “Kauf”-Rating vergeben haben. Lediglich zwei Experten halten ihre Position neutral mit einem “halten”-Rating und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 4,21...