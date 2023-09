Deutsche Telekom: Experten sehen ein Kursziel von 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Experten halten die Aktie der Deutschen Telekom für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 25,50 EUR, was einem Potential von +27,40% entspricht.

• Deutsche Telekom: Gestern mit einer positiven Entwicklung um +0,37%

• Durchschnittliches Guru-Rating liegt nun bei 4,11

• Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +85,19%

Die Börsenkurse zeigen eine positive Tendenz – so auch bei der Deutschen Telekom. Die vergangene Woche bescherte dem Unternehmen ein Plus von insgesamt +1,47%. Am gestrigen Tag stieg die Aktie um weitere +0,37%. Damit scheinen Anleger momentan optimistisch eingestellt zu sein.

Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen der Bankanalysten wider. Insgesamt gehen acht Experten davon aus, dass die Aktie ein “starker Kauf” sei. 15 Analysten bewerten sie als “Kauf”, während drei das Rating...