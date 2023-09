Deutsche Telekom: Experten sehen Kurspotenzial von +26,61% - Kursziel bei 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,62% hingelegt und auch in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,46% verzeichnet. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre mittelfristige Kursziel für die Deutsche Telekom liegt bei 25,50 EUR. Sollte dies eintreten, ergibt sich daraus ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +26,61%.

Aktuell empfehlen acht Analysten einen Kauf der Aktie der Deutschen Telekom und weitere 15 bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten haben eine neutrale Position mit dem Rating “halten” eingenommen und nur ein Analyst rät zum Verkauf. Deshalb beträgt der Anteil positiver Einschätzungen durch die Bankanalysten aktuell überzeugende +85,19%. Der Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher früher auf „Guru-Rating ALT“ lag ist nun auf einem...