Deutsche Telekom: Erwarteter Umsatzsprung im 4. Quartal - Prognosen und Ausblick auf Aktienkurs

Deutsche Telekom, eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland mit Sitz in Bonn, wird in 126 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Deutsche Telekom Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 98,71 Mrd. EUR ist die Deutsche Telekom ein Schwergewicht an der Börse. Die neuen Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass das Unternehmen einen starken Umsatzsprung im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete die Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,16 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Umsatz von voraussichtlich 56,42 Mrd. EUR erwartet wird – eine Steigerung um +93,50 Prozent. Auch der Gewinn soll laut Prognosen um +130,00% auf 3,79 Mrd. EUR steigen.

Die Analysten sind auf Jahressicht optimistisch gestimmt und erwarten eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens. Der Umsatz soll demnach um +93,50 Prozent steigen und der Gewinn um +130,00 Prozent auf insgesamt 20,80 Mrd. EUR anwachsen – im Vergleich zu den 9,04 Mrd. EUR des Vorjahreszeitraums.

Aktuell haben sich einige Aktionäre zurückhaltend gezeigt und nicht vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Deutsche Telekom Aktie eine Veränderung von -1,37%.

Die Aussichten auf den Aktienkurs werden von Analysten wie folgt eingeschätzt: Auf Sicht von 12 Monaten wird erwartet, dass die Aktie bei 25,30 EUR stehen wird – ein Gewinn von +23,60% basierend auf dem aktuellen Kurs. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also auf Basis der Expertenschätzungen mit einem potenziellen Gewinn von +23,60% innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Kurstrend bei der Deutsche Telekom Aktie. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand und deutet somit weiterhin auf eine positive Entwicklung hin

