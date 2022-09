Deutsche Telekom: Chef macht sich große Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Das hört sich nicht gut an: Telekom-Chef Tim Höttges macht sich große Sorgen um die Herkunftsbezeichnung "Made in Germany". Deren Stellenwert sei "ramponiert", weil Deutschland viel zu wenig für Forschung und Entwicklung ausgebe, sagte der Konzernlenker am Dienstag bei dem Digitalkongress "Digital X" in Köln. Einer Studie zufolge müssten jedes Jahr sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes...