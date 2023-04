Deutsche Telekom: Bankanalysten sehen Potenzial - Kursziel bei 25,50 €

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 25,50 € und liegt damit um -12,24% unter dem aktuellen Wert.

• Am 21.04.2023 verzeichnete Deutsche Telekom eine Kursentwicklung von -0,44%

• Durchschnittliches Guru-Rating nun bei 86,67 nach zuvor null

• Laut den Bewertungen von Analysten ist die Aktie ein starker Kauf oder Kauf (in insgesamt 25 Empfehlungen)

In der vergangenen Handelswoche hat sich das Unternehmen aufgrund einer schwachen Tendenz um 0,16% gesteigert – am gestrigen Tag ging es jedoch um weitere -0,44% zurück.

Es scheint also eine gewisse Pessimismus-Stimmung im Markt zu herrschen.

Obwohl einige Analytiker diesen Trend teilen, sind andere Experten weiterhin optimistisch. Von insgesamt 29 Empfehlungen empfehlen zehn einen starken Kauf und...